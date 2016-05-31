

Daily Mail'in haberine göre, Hindistan'da bir yaşındaki bebeğin genital bölgesi tüylenmeye ve cinsel dürtüleri oluşmaya başladı, doktorlar bunun çok nadir görülen hormonal bir hastalık olduğunu söyledi.







Akash ismindeki bebek, sahip olması gerekenden 30 kat fazla testosteron seviyesine sahip. 25 yaşındaki bir erkekteki testosteron seviyesine sahip olan Akash'ın genital organı da yetişkin bir erkeğinkine denk. Çoktan yüzünde ve vücudunda tüyler oluşmaya başlayan çocuğun sesi de kalınlaşıyor. 7-8 yaşından önce başlayan ergenlik, tıp dilinde erken püberte olarak biliniyor ve bu 100.000 kişide bir görülüyor.







Akash'ın ailesi, 6 ay önce bebeğin genital organı normalden fazla büyümeye başladığında bir sorun olduğunu farkettiler ancak ciddi bir durum olduğunu düşünmediler. 18 aylık olduğunda durum daha da garip bir hal aldı. Boyu, dört yaşındaki bir çocuğun boyu olan 95 santime kadar büyüdü, yüzünde ve vücudunda anormal kıllanmalar oldu.







Hindustan Times'a konuşan adı açıklanmayan anne, "Kayınvalidem durumun normal olmadığını söyleyince çocuğu doktora götürmeye karar verdik." dedi.







Akash'ın doktoru yaptığı açıklamada, bu yaştaki bir çocuk için ergenliğin çok travmatik olabileceğini, bebeğin çok saldırgan davranabileceğini ve kas gücünün anne ve babasının kontrol edemeyeceği seviyeye gelebileceğini söyledi. Erken pübertenin çok daha büyük bir tehlikesi daha var. Akash, ergenliğini tamamladığı için hayatı boyunca aynı boyda kalabilir.







1,5 yaşındaki bebek, hastalığını anlayacak yaşa gelene kadar, ergenlik semptomlarını yavaşlatmak için ilaç tedavisi görecek. Akash 11 yaşına kadar her ay iğne olacak.







Erken püberte nedir?







Pübertenin, yani ergenliğin, kızlarda 9-12 yaş arasında, erkeklerde ise 10-13 yaş arasında olması beklenir. Bu yaşlardan çok daha erken başlayan ergenlik, erken püberte olarak adlandırılır.







Erken pübertenin nedenleri nelerdir?







Erken püberte, bazı nedenlerden hormanların erken yaşta harekete geçmesinden kaynaklanır. Tiroit bezi problemleri, beyinde, yumutalıklarda veya testislerdeki tümörler, nörofibromatozis gibi bazı kalıtsal hastalıklar, konjenital adrenal hiperplazi, hidrosefali ve kafa içindeki kistler ya da kullanılan bazı ilaçlar bu nedenler arasında sayılabilir.



