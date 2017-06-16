Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

1 uefa şampiyonluğu'na 1 milyon euro yazın!

1 UEFA ŞAMPİYONLUĞU'NA 1 MİLYON EURO YAZIN!

Ligde üst üste iki yıl şampiyon olan Şenol Güneş, gözünü Avrupa'ya dikti. Tecrübeli hoca, ‘UEFA Şampiyonluğu için 1 milyon Euro alır' maddesiyle de yeni hedefini yazılı hale getirdi

Tarih : 16 Haziran 2017, 09:54
Puan Ver : 1 Uefa Şampiyonluğu'na 1 Milyon Euro Yazın!(6/10)5


Beşiktaş ile teknik direktör Şenol Güneş'in imzası küçük ayrıntılara kaldı. Sözleşme 1+1 yıllık mı olacak, yoksa direkt 2 yıllık mı bu konu konuşuluyor. Görüşmeler yetiştirilebilirse, bugün KAP açıklaması bekleniyor. Yetişmezse pazartesi gününe kalacak. Görüşmelerde Güneş'in menajerliğini Deniz Türker yapıyor. Güneş, iki yıl önceki anlaşmada, "Çebi ile özel dostluğumuz var. Biz hallederiz" diyerek görüşmeye sokmadığı menajeri Türker'le birlikte bu kez masaya oturdu. Sözleşmenin karşılıklı fesih halinde ceza maddesi öngörülüyor. Beşiktaş'ta iki yıl üst üste şampiyon olan Güneş yeni sezonda daha büyük hedeflere kilitlendiğini sözleşmesine koydurduğu, "UEFA şampiyonluğuna 1 milyon Euro" maddesiyle gösterdi.



YENİ SÖZLEŞMEDE NELER OLACAK?

* Sözleşme 2 yıllık olacak. (1 yılı opsiyonlu olabilir.)

* Yıllık 2,5 milyon Euro alacak. (Geçen sene 1,5 milyon Euro alıyordu.)

* Şampiyonluk primi 750 bin Euro olacak. (Geçen sene 500 bin Euro'ydu.)

* Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsa 250 bin Euro ödenecek. Çeyrek final 500 bin, yarı final 750 bin Euro… Şampiyon olursa 1 milyon Euro…

* UEFA Kupası'nda devam eder, çeyrek finale kalırsa, 250 bin Euro alacak. UEFA'da yarı finale çıkarsa 500 bin Euro, finale kalır kupayı kazanırsa 1 milyon Euro kazanacak…



 



kaynak:sabah








Etiketler: 1  Uefa  Şampiyonluğu  Na  1  Milyon  Euro  Yazın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER