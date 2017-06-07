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1 ton uyuşturucu basına gösterildi

1 TON UYUŞTURUCU BASINA GÖSTERİLDİ

Uluslararası sularda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 1 ton 72 kilogram uyuşturucu Marmaris Emniyet Müdürlüğünde basın mensuplarına gösterildi

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:05
Puan Ver : 1 Ton Uyuşturucu Basına Gösterildi(10/10)9


Muğla'nın Marmaris açıklarında Türk güvenlik güçlerince ele geçirilen 1 ton 71 kilogram eroin, Marmaris Emniyet Müdürlüğünde basın mensuplarına gösterildi.

  Sahil Güvenlik şehidi Er Alper Al anısına ithaf edilen ‘Şehit Alp-Er' operasyonunda uluslararası sularda bir yük gemisine havadan ve denizden yapılan operasyonda 1 ton 71 kilo eroin ele geçirildi. Bu güne kadar bir defada ele geçirilen en yüksek miktarlardan olduğu belirtilen uyuşturucu operasyonu ile ilgili 9 kişilik mürettebat gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen eroin maddelerinin 200 milyon TL değerinde olduğu ifade edildi.



 



kaynak:milliyet








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