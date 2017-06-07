

Muğla'nın Marmaris açıklarında Türk güvenlik güçlerince ele geçirilen 1 ton 71 kilogram eroin, Marmaris Emniyet Müdürlüğünde basın mensuplarına gösterildi.



Sahil Güvenlik şehidi Er Alper Al anısına ithaf edilen ‘Şehit Alp-Er' operasyonunda uluslararası sularda bir yük gemisine havadan ve denizden yapılan operasyonda 1 ton 71 kilo eroin ele geçirildi. Bu güne kadar bir defada ele geçirilen en yüksek miktarlardan olduğu belirtilen uyuşturucu operasyonu ile ilgili 9 kişilik mürettebat gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen eroin maddelerinin 200 milyon TL değerinde olduğu ifade edildi.







kaynak:milliyet