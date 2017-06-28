1 Temmuz'da Topuk Yolcusu
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1 temmuz'da topuk yolcusu

1 TEMMUZ'DA TOPUK YOLCUSU

Fenerbahçeli futbolcular bugünden itibaren idmanların yanı sıra sağlık kontrollerinden geçecek.

Tarih : 28 Haziran 2017, 09:38
Puan Ver : 1 Temmuz'da Topuk Yolcusu(9/10)11




Fenerbahçeli futbolcular bugünden itibaren idmanların yanı sıra sağlık kontrollerinden geçecek. 1 Temmuz'da başlayacak Topuk Yaylası kampı 8 Temmuz'da Romanya'nın Juventus Bucuresti takımı ile oynanacak karşılaşma ile tamamlanacak.


11 Temmuz'da İsviçre'ye gidecek olan Fenerbahçe, Lozan'da sırasıyla; 12 Temmuz'da Sporting Lizbon, 15 Temmuz'da Marsilya, 17 Temmuz'da Athletic Bilbao ve 19 Temmuz'da da Monaco ile özel maç yapacak.


 


 


 


kaynak:sabah









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