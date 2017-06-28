

Fenerbahçeli futbolcular bugünden itibaren idmanların yanı sıra sağlık kontrollerinden geçecek. 1 Temmuz'da başlayacak Topuk Yaylası kampı 8 Temmuz'da Romanya'nın Juventus Bucuresti takımı ile oynanacak karşılaşma ile tamamlanacak.



11 Temmuz'da İsviçre'ye gidecek olan Fenerbahçe, Lozan'da sırasıyla; 12 Temmuz'da Sporting Lizbon, 15 Temmuz'da Marsilya, 17 Temmuz'da Athletic Bilbao ve 19 Temmuz'da da Monaco ile özel maç yapacak.















kaynak:sabah