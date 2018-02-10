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1 taşla 6 kuş vuracak

1 TAŞLA 6 KUŞ VURACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Başakşehir maçını kazanarak 6 hedefini birden gerçekleştirmeyi planlıyor.

Tarih : 10 Şubat 2018, 14:10
Puan Ver : 1 Taşla 6 Kuş Vuracak(9/10)5

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları son sürat devam ederken, bir yandan da teknik heyet oyuncuları psikolojik olarak maça hazırlıyor. Bunun için de Aykut Kocaman'ın talimatı doğrultusunda Başakşehir maçının önemini anlatan veriler toplandı.

Habertürk'ün haberine göre, Başakşehir'i deplasmanda yenmeleri halinde takımının özgüveninin, taraftarın takıma olan inancının ve şampiyonluk coşkusunun nasıl artacağını sürekli olarak futbolculara işleyen Kocaman ve yardımcıları, ayrıca bu zorlu maçın kazanılması durumunda başarılacak 6 büyük hedefi de futbolcuların beynine kazıyor. Fenerbahçe heyeti, bu maç kazanılırsa, seriler ve istatistiklerin altüst edileceğini vurguluyor.

İŞTE O MADDELER:

1 Fatih Terim Stadı'nda 4 büyükler içinde ilk galibiyeti almak.

2 Başakşehir'in 4 büyüklere karşı 18 maçlık yenilmezlik serisini bitirmek.

3 İlk maçın rövanşını almak ve ikili averajda dezavantajı ortadan kaldırmak.

4 Deplasmanlardaki 2 maçlık beraberlik serisini galibiyetle bitirmek (Konya-Trabzon).

5 Ligdeki 2 maçlık beraberlik serisini galibiyetle bitirmek. (Trabzon-Gençlerbirliği)

6 Başakşehir'in evindeki 31 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmak. Kocaman'ın bu motivasyonunun yanı sıra kaptanlar da Fenerbahçe'nin böyle maçları kazanmayı gelenek haline getirdiği vurgusu yapıp arkadaşlarının motivasyonlarını üst seviyeye çıkarıyor.

TEK GALİBİYETİ KOCAMAN ALDI

Başakşehir'de sürekli kabus gören Fenerbahçe'nin yüzünü tek güldüren ise şu anki teknik direktör Aykut Kocaman oldu...

Sarı-Lacivertliler, rakibi karşısında Süper Lig'de tek deplasman galibiyetini 2010 yılında elde etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe, 27 Kasım 2010'da 1-0'lık skorla rakibi karşısında dış sahada tek galibiyetini aldı. Bu karşılaşmadan sonra deplasmanda oynanan 5 müsabakada Fenerbahçe, 4 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyete hasret kaldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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