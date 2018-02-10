1 TAŞLA 6 KUŞ VURACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Başakşehir maçını kazanarak 6 hedefini birden gerçekleştirmeyi planlıyor.
Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları son sürat devam ederken, bir yandan da teknik heyet oyuncuları psikolojik olarak maça hazırlıyor. Bunun için de Aykut Kocaman'ın talimatı doğrultusunda Başakşehir maçının önemini anlatan veriler toplandı.
Habertürk'ün haberine göre, Başakşehir'i deplasmanda yenmeleri halinde takımının özgüveninin, taraftarın takıma olan inancının ve şampiyonluk coşkusunun nasıl artacağını sürekli olarak futbolculara işleyen Kocaman ve yardımcıları, ayrıca bu zorlu maçın kazanılması durumunda başarılacak 6 büyük hedefi de futbolcuların beynine kazıyor. Fenerbahçe heyeti, bu maç kazanılırsa, seriler ve istatistiklerin altüst edileceğini vurguluyor.
İŞTE O MADDELER:
1 Fatih Terim Stadı'nda 4 büyükler içinde ilk galibiyeti almak.
2 Başakşehir'in 4 büyüklere karşı 18 maçlık yenilmezlik serisini bitirmek.
3 İlk maçın rövanşını almak ve ikili averajda dezavantajı ortadan kaldırmak.
4 Deplasmanlardaki 2 maçlık beraberlik serisini galibiyetle bitirmek (Konya-Trabzon).
5 Ligdeki 2 maçlık beraberlik serisini galibiyetle bitirmek. (Trabzon-Gençlerbirliği)
6 Başakşehir'in evindeki 31 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmak. Kocaman'ın bu motivasyonunun yanı sıra kaptanlar da Fenerbahçe'nin böyle maçları kazanmayı gelenek haline getirdiği vurgusu yapıp arkadaşlarının motivasyonlarını üst seviyeye çıkarıyor.
TEK GALİBİYETİ KOCAMAN ALDI
Başakşehir'de sürekli kabus gören Fenerbahçe'nin yüzünü tek güldüren ise şu anki teknik direktör Aykut Kocaman oldu...
Sarı-Lacivertliler, rakibi karşısında Süper Lig'de tek deplasman galibiyetini 2010 yılında elde etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe, 27 Kasım 2010'da 1-0'lık skorla rakibi karşısında dış sahada tek galibiyetini aldı. Bu karşılaşmadan sonra deplasmanda oynanan 5 müsabakada Fenerbahçe, 4 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyete hasret kaldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Bazı Maçların Ertelenmesi Lazım
- Evkur Yeni Malatyaspor, Evinde Kasımpaşa'yla Beraberliğe Razı Oldu: 1-1
- Tarihin En Soğuk Kış Olimpiyatları Açılış Töreniyle Başlıyor
- Yasa Dışı Bahis Oynayan Muğlasporlu Futbolcu Takımdan Kovuldu
- Fatih Terim, Müfit Erkasap'ı Alt Yapı Kadrosuna Dahil Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar