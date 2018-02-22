Adana'da ilkokul 1. sınıf öğrencisi kız, okulda öğle yemeğinin ardından fenalaşarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

ÖĞLEN YEMEĞİNDEN SONRA RAHATSIZLANDI

Özel bir okulda meydana gelen olayda, Esra ve Kazım Gür çiftinin tek çocukları ilkokul 1. sınıf öğrencisi Ecrin Nazlı (7), okulda öğle yemeğinin ardından birden rahatsızlandı. İlk müdahalesi okulun doktoru tarafından yapılan Ecrin, çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE DOĞMUŞTU

Esra ve Kazım Gür çifti, kızlarının ani ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Okul yönetimi ve sınıf arkadaşları da Ecrin Nazlı'nın ölümüyle şok oldu. Esra ve Kazım Gür çiftinin 7 yıl önce tüp bebek yöntemiyle ikiz kızları olduğu, bebeklerden birinin doğumdan 3 gün sonra öldüğü öğrenildi. Ecrin Nazlı Gür'ün cenazesi, 3 günlükken ölen ikizinin yanına defnedildi.

Kaynak: haberinburada