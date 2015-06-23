

Dünya'nın dönme hızının yavaşladığını tespit eden astronomlar dünya saatine 1 saniyeekleme kararı aldı. 30 Haziran Gecesisaatler 1 bir saniye daha fazla tık ederek açığı kapatacak.







Dünya hem kendi etrafından hem de güneş etrafından dönmektedir. Güneş etrafında Dünya elips şeklinde geniş bir yörünge üzerindeki eylemini de 365 gün 6 saatte yani bir senede tamamlıyor. Dünya kendi çevresinde (23 saat 56 dakika 4.091 saniye) ve güneş çevresinde (365 gün 6 saat 48 dakika) hareket eder. Günlük ve yıllık hareketlerine bağlı olarak gece gündüz mevsimler kayaçların oluşması ve diğer canlılık ve biyolojik olaylar gerçekleşir. Tüm bu muhteşem sisteme karşılık dünyanın dönüş hızının yavaşladığı belirlendi. Bu duruma karşılık astronomlar dünya saatine 1 saniye ekleme kararı aldı. 1 saniyelik eklenme kulağa basit bir olay gibi geliyor olabilir, ancak durum hiç te öyle değil.



Günümüz çağının teknoloji çağı olduğunu düşünürsek bilgisayarların hayatımızdaki yerinin önemi inkar edilemez. Bu bir saniye ekleme ile birçok teknolojik sistemin arızalanmasına neden olacağı düşünülüyor. Cihazların arızalanıp kullanılamaması ise günlük yaşantımızda büyük bir kaos oluşturacağından korkuluyor. Bilişim uzmanlarının bu açıklamasından sonra bilim adamlarının bu kararından vazgeçme olasılığı merak ediliyor. Bilim adamları ve bilişim şirketlerinin karşı karşıya kalması söz konusu. Tüm bu gelişmelerin ışığında hangi aksiyonların alınacağı merak konusu.



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