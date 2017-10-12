Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde mevsimlik işçi 25 yaşındaki Ömer Doğan, akrabası 16 yaşındaki R.D.'yi kaçırdı. Kızın ağabeyi yollarını kesip ateş açtı. Aracı kullanan 40 yaşındaki Ekrem Genç yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili 13 kişiye gözaltına aldı. Gözaltındakiler Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verirken bir zanlı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kızın akrabaları yeniden silahlı saldırı düzenledi. Olayda bir polis memuru şehit oldu. Gözaltındaki şüphelilerden Aziz Erol ise ağır yaralandı. Silahlı kavganın tarafları bu kez de Kanal Caddesi'nde karşı karşıya geldi. Kavga eden tarafların silahlarından çıkan kurşunlarla oradan geçen okul servisindeki iki öğrenci yaralandı.

KIZ KAÇIRDILAR

Olay, Ankaranın Polatlı İlçesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 25 yaşındaki Ömer Doğan, Kahramankazan İlçesi'nde yine mevsimlik işçilerden akrabası 16 yaşındaki R.D. ile gönül ilişkisiyle başladı. Ömer Doğan, ailesi ve yakınları aracılığıyla R.D. ile evlenme isteğini iletti. Aile bu isteği reddetti. Bu gelişmeler üzerine Ömer Doğan, aralarında Ekrem Genç'in de bulunduğu 3 arkadaşı ile Kahramankazan İlçesi Kumpınar Mahallesi'ndeki ailesi ile birlikte konakladığı çadıra gelerek R.D.yi kaçırdı.

SAATLERCE SÜREN KOCALAMACA

Kızlarının kaçırıldığını gören ailenin yakınları otomobille takibe başladı. Kahramankazandan başlayan kovalamaca Ankara çevre yolundan tekrar ilçeye kadar devam etti. Saatlerce süren kovalamaca Kahramankazan İmrendi Mahallesi yol ayrımında son buldu. Kızın yakınları otomobilin lastiklerine silahlarla ateş ederek aracın yavaşlamasına, ardından da bu araca çarparak yoldan çıkmasına neden oldu.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Otomobillerinden inen taraflar arasında başlayan arbede sırasında iddiaya göre kızın ağabeyi 25 yaşındaki Abdulkadir Doğan'ın silahından çıkan mermiler kızın kaçırıldığı otomobilin sürücüsü 6 çocuk babası 40 yaşındaki Ekrem Genç'e isabet etti. Ekrem Genç kaza yerinde öldü. Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 13 kişiyi gözaltına aldı.

POLİS ŞEHİT OLDU

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verirken rahatsızlanan zanlılardan biri hastaneye kaldırıldı. Bu sırada çıkan silahlı çatışmada bir polis memuru şehit oldu. Gözaltındaki şüphelilerden Aziz Erol ağır yaralındı. Yarılalar, Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisine alındı.

TARAFLAR ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ! OKUL SERVİSİNDEKİ İKİ ÖĞRENCİ YARALANDI

Kız kaçırma meselesinden kaynaklanan ve bir polisin şehit olmasına bir kişinin de ölümüne iki kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın tarafları, Kanal Caddesi'nde bir kez daha çatıştı. Kavganın tarafı ailelerden olduğu belirlenen 3 kişi, caddede yürürken üzerlerine bir araçtan ateş açıldı.

Olayda bir kişi yaralanırken mermiler o sırada yoldan geçen okul servisine de isabet etti. Servis şoförü, silah seslerini duyunca öğrencilerin eğilmesini istedi. Servise isabet eden mermiler iki öğrencinin hafif yaralanmasına neden oldu. Silahlı kavganın ardından Kahramankazan'a gelen özel harekat ekipleri de olaya müdahale etti. Üzerlerine ateş açılan 3 kişiden biri gözaltına alınırken, yaralanan ikisi öğrenci üç kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan aracı bulmak ve içindeki saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: haberinburada