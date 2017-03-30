1 NİSAN'DA BAŞLIYOR! 30 MİLYON KİŞİ SEVİNECEK...
1 Nisan'da 30 milyon kişi için yeni bir dönem başlıyor: GSS borçları siliniyor, BES'le ikinci emeklilik geliyor, trafik sigortasında tavan fiyat başlıyor, KDV'siz konutun yolu açılıyor...
1 Nisan itibarıyla yaklaşık 30 milyon kişiyi ilgilendiren çok önemli düzenlemeler devreye girecek. Trafik sigortası primleri düşecek, Genel sağlık Sigortası (GSS) borçları silinecek, milyonlara ikinci emeklilik gelecek...
Mart başında Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 Sayılı Torba Kanun milyonlarca vatandaşın hayatında önemli değişiklikler içeren düzenlemeleri hayata geçirmişti. Bu düzenlemelerin önemli bir kısmı 1 Nisan'da yürürlüğe girecek. Sabah gazetesinde Faruk Erdem, yazısında değişiklikleri şöyle özetledi.
kaynak:milliyet
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