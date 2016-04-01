

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artmaya devam ederek, yurdun güney ve iç kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı, Marmara'da güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu 20



İstanbul: Az bulutlu ve açık 19



İzmir: Az bulutlu ve açık 23



Adana: Az bulutlu 25



Antalya: Az bulutlu ve açık 19



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18



Erzurum: Parçalı bulutlu 9



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18