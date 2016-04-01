Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artmaya devam ederek, yurdun güney ve iç kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı, Marmara'da güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 20
İstanbul: Az bulutlu ve açık 19
İzmir: Az bulutlu ve açık 23
Adana: Az bulutlu 25
Antalya: Az bulutlu ve açık 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18
Erzurum: Parçalı bulutlu 9
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18
Bu Haberle İlgili Yorumlar