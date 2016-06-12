Uluslararası Enerji Ajansı tarafından sunulan 2C hedefinin tutturan tek alan elektrikli araçlar oldu.



Elektrikli araç sektörü sonunda 1 milyonu aştı. Buna göre Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) 2C hedefini tutturan tek alan elektrikli araçlar demek oluyor. UEA'ın hazırladığı Enerji Teknoloji Perspektifi 2016 raporunda bu alana oldukça değiniliyor.



Geçen sene hazırlanan raporda 19 teknolojinin her biri, küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında tutma başarısını gösterememişti. Rapora göre 19 teknolojiden 5'inin beklenenin altında olduğu açıklanırken, 14'ünün de yeteri kadar iyi olmadığı söylendi.



UEA'nın 2C hedefi (2DS) aslında endüstri çağı öncesinden sonra yaşanan küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında olması hedeflenen ve bu hedefi %50'lik bir başarı oranıyla yakalamayı amaçlayan bir rapor. Bu program doğrultusunda yapılması gereken ise 2050 yılında emisyon değerlerinin 2013'e göre yaklaşık %60 oranında çekilmesi. Enerji üretimi, inşaat, sanayi ve taşıma alanlarında atılım yapılması bekleniyor.



Elektrikli araç satışlarına bakacak olursak 477.000 dolayında gerçekleşti. 2014'e göre %70 bazında bir artış gerçekleşti. Dünyadaki elektrikli araç satışlarının %70'i ise ABD, Çin, Hollanda ve Norveç'te ortaya çıkmış. 2015'te Çin en büyük elektrikli araç pazarı haline gelmiş bulunuyor. Elektrikli araçların pazar oranının %1'i geçtiği ülke sayısı 2014 yılında üç iken 2015'te bu sayı altı olarak görülüyor.



Elektrikli araç pazarının 2C hedefine tutunabilmesi içinse 2020'ye kadar yıllık %66'lık büyüme oranının ve 2025'e kadar ise %39 büyüme oranına ulaşılması gerekli.



Sonuç olarak 2C hedefinin tutturulabilmesi için nükleer, gaz, kömür enerjileri alanlarında atılım yapılması kaçınılmaz.