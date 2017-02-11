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'1 milyonu geçince heykelimi dikmelerini bekliyorum'

'1 MİLYONU GEÇİNCE HEYKELİMİ DİKMELERİNİ BEKLİYORUM'

Şahan Gökbakar, ‘Recep İvedik 5'teki Azerbaycanlı boksörle yaptığı maçın kötü niyetliler tarafından filmin üzerine oynanan bir oyun haline getirildiğini belirtti.

Tarih : 11 Şubat 2017, 09:32
Puan Ver : '1 Milyonu Geçince Heykelimi Dikmelerini Bekliyorum'(5/10)3


Şahan Gökbakar, ‘Recep İvedik 5'teki Azerbaycanlı boksörle yaptığı maçın kötü niyetliler tarafından filmin üzerine oynanan bir oyun haline getirildiğini belirtti. Söz konusu sahneleri çıkaran Gökbakar “Oyunu bozma adına o sahneyi filmden çıkardım. O pis oyunu oynamak isteyenlerin alacakları keyfi onlara yaşatmak istemedim” dedi




- ‘Recep İvedik'in 5'inci filmi. Duygularınız ne âlemde?



Her filmde o heyecan biraz daha artıyor. Şimdi izleyicimizin karşısına çıkma zamanı. Onlar bize gereken cevabı verecek.




- Heyecan neden daha da artıyor?



Çünkü kıyaslanacağımız film 7 milyon 500 bin kişinin izlediği ‘Recep İvedik 4'. Böyle bir rakamla kıyaslanacak olmak ister istemez heyecan oluşturuyor. Yeni film 6 milyon kişi tarafından izlenirse ‘Bu film tutmadı' denecek. Sanki 6 milyonluk gişe azmış gibi. Benim öyle bir handikabım var.




- Her ‘Recep İvedik', döneminin gişe rekorunu kırdı. Yeni rekor beklentisi bir baskı mı oluşturuyor?



İster istemez oluşuyor. Baskıdan kastım gerginlik değil. O baskının nedeni de bir öncekinden daha iyisini yapma isteğimiz. Her iyiden daha iyi olan mutlaka vardır. Biz de her filmin bir öncekinden daha iyi olmasının peşinde koşuyoruz. İzleyicinin gösterdiği ilgiye layık olup öncekinden daha iyisini sunmak asli görevimiz. Bu nedenle ‘Recep İvedik 5' daha zengin içerikli, daha ritimli ve daha yüksek bütçeli filmimiz oldu.




- 25 günde 28 milyon kez izlenmiş olması neyin göstergesidir? 



İlk kez bir filmin fragmanı bu kadar çok izlendi. Bu da beğenildiğini gösterir. Youtube'daki sayfamı takip eden kişi sayısı da 100 binden 250 bine çıktı. Sağolsunlar bana plaket gönderdiler. 1 milyonu geçince heykelimi dikmelerini bekliyorum ama. :))



 



kaynak:habertürk












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