

- Heyecan neden daha da artıyor?



Çünkü kıyaslanacağımız film 7 milyon 500 bin kişinin izlediği ‘Recep İvedik 4'. Böyle bir rakamla kıyaslanacak olmak ister istemez heyecan oluşturuyor. Yeni film 6 milyon kişi tarafından izlenirse ‘Bu film tutmadı' denecek. Sanki 6 milyonluk gişe azmış gibi. Benim öyle bir handikabım var.



- Her ‘Recep İvedik', döneminin gişe rekorunu kırdı. Yeni rekor beklentisi bir baskı mı oluşturuyor?



İster istemez oluşuyor. Baskıdan kastım gerginlik değil. O baskının nedeni de bir öncekinden daha iyisini yapma isteğimiz. Her iyiden daha iyi olan mutlaka vardır. Biz de her filmin bir öncekinden daha iyi olmasının peşinde koşuyoruz. İzleyicinin gösterdiği ilgiye layık olup öncekinden daha iyisini sunmak asli görevimiz. Bu nedenle ‘Recep İvedik 5' daha zengin içerikli, daha ritimli ve daha yüksek bütçeli filmimiz oldu.