1 MİLYON LİRA RÜŞVET ALDI! ÜNLÜ İŞADAMLARINI TAHLİYE ETTİ!
Bir işadamının tahliyesi için rüşvet alırken suç üstü yakalanarak tutuklanan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir ile ilgili soruşturmada Akdemir ile birlikte tutuklanan avukat Serap Bindal ek ifade verdi.
Bindal, hakim Akdemir'in kimleri nasıl tahliye ettiğini anlattı. Bindal'ın ifadesine göre işadamı Fikret İnan ve eski CEO Cahit Paksoy, hakim Akdemir ile ilişki kurularak tahliye edildi. Bindal, İnan'ın 1 milyon lira rüşvet verdiğini; Paksoy'dan rüşvet alınıp alınmadığını ise bilmediğini söyledi.
'Rüşvetle tahliye edildi'
Bindal, 22 Mayıs'ta verdiği ek ifadesinde şunları söyledi:
'Fikret İnan'ın tahliyesi rüşvetle sağlanmıştır. Avukat Nihat Eşref Dargı ve Fikret İnan'ın ismini bilmediğim kayınbiraderi olan şahıs, avukat Nihat'ın eski tanıdığı bir grup ile anlaşarak Fikret İnan'ın tahliyesini sağladılar. Nihat Eşref Dargı'nın konuşmalarında bu tahliye için bizzat Silivri cezaevi'ne gidip şifreli şekilde Fikret İnan ile konuşup 1 milyona bu tahliye hususunda anlaştığını da duymuştum. Yine Nihat Eşref Dargı'nın bana söylediğine göre bu hususta aralarında taksitlendirme yoluna gittiklerini de biliyorum.'
'Poşet içinde bir milyon'
'Talip Ünal adlı şahıs bir yıldır benim müvekkilimdir. Talip Ünal'ın bana anlattığına göre avukat Halil Canbolat ve Fikret İnan'ın kasası olan ismini bilmediğim kayn biraderi naylon poşet içerisinde 1 milyon parayı 17 Şubat 2017 tarihinde Kurtköy'e götürmüşler. Fikret İnan'ın kayınbiraderi arabada beklediği sırada avukat Canbolat içeri girerek Hakim HASAN Akdemir'e parayı poşet içerisinde rüşvet olarak verdiğini Yusuf Ateş, Talip Ünal'a söylemiş. Ben du durumu bizzat Talip Ünal'dan duydum. Fikret İnan'ın 1 milyon lira rüşvet parasını hakim Hasan Akdemir'e yargılama sırasında itirazlara bakacak mahkemenin hakimi olması sebebiyle verdiğini düşünüyorum.'
kaynak:milliyet
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