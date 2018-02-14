1 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANAN YEŞİL LİSTEDEKİ TERÖRİST YAKALANDI
İstanbul'da eylem hazırlığındaki hücre evine düzenlenen operasyonda, arananlar listesinde "yeşil kategoride" olan terör örgütü DHKP-C üyesi Nurhan Yılmaz yakalandı.
İstanbul'da bir hücre evine düzenlenen operasyonda terör örgütü DHKP-C üyesi Nurhan Yılmaz yakalandı. Eylem hazırlığındayken yakalanan teröristin, arananlar listesinde 'yeşil' kategoride yer aldığı öğrenildi.
EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ ÖRGÜT EVİNE OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, sabaha karşı İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DHKP-C'nin hücre evine operasyon düzenledi.
Şişli'de bir adrese yapılan baskında örgütten kanlı saldırı talimatı alan Nurhan Yılmaz adlı hücre üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda örgütsel dokumanın da ele geçirildiği operasyonda yakalanan DHKP-C üyesi Nurhan Yılmaz'ın, İçişleri Bakanlığınca güncellenen arananlar listesinde 1 milyon lira ödüllü "yeşil" kategoride olduğu belirtildi. Yakalanan hücre üyesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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