Gürbulak Sınır Kapısı Yolunda Bomba Bulundu, Ulaşım Durdu
Süper Lig'in Yeni Hakeminin Balodaki Görüntüleri Ortalığı Karıştırdı
1 Milyon İnsanın Taptığı Tanrıça Ganga'nın Nehri Ganj Kirliliğe Yenik Düştü
'doğulu Ailesi'nin Yeni Gelinleri Neslihan Atagül'ün İkizi Gibi
Fransız Soletanche Freyssinet, Zetaş'ın Hisselerini Satın Alıyor
Şenol Güneş, Burak Yılmaz Ve Volkan Şen Transferine Onay Verdi
Türk İş Adamı Markafoni'yi 15 Milyon Dolara Satın Aldı
Yengesini Taciz Eden Babasını Öldürmüştü, 16 Yıl Hapis Cezası Aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3. Nükleer Proje İçin İlk Adımlarımızı Attık
Ekonomi Bakanlığı: 15 Temmuz Etkinliği İçin Avusturya'dan Talebimiz Olmadı
Medipol Başakşehir'de Aurelien Chedjou'nun Ayağı Kırıldı, En Az 3 Ay Yok
Bir İspanya Klasiği! İşte Bu Yıl Boğanın Boynuzuna Takılanlar
Bir Kıvılcım, Ekmek Teknesini Alev Topuna Çevirdi!
Berberoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Eden Kılıçdaroğlu: Adaletin Tecelli Edeceğine İnanıyoruz
Türk Eşini Kameralara Aldırmadan Öpücük Yağmuruna Tuttu
Gri Listedeki Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu
Gübre Fabrikaları Gök Denizcilik'i Satın Alıyor
Gelin Adayı Naz'ın, Ağaoğlu'nun Kardeşiyle Teknedeki Görüntüleri Zuhal Topal'ı Kızdırdı
Musul Sokaklarında Deaş Teröristlerinin Kokmuş Cesetleri Kaldı
Bakan Albayrak: 11 Milyar Metreküplük Doğalgaz Kapasitesine Ulaşacağız

1 Milyon İnsanın Taptığı Tanrıça Ganga'nın Nehri Ganj Kirliliğe Yenik Düştü

1 MİLYON İNSANIN TAPTIĞI TANRIÇA GANGA'NIN NEHRİ GANJ KİRLİLİĞE YENİK DÜŞTÜ

Hinduizim inancına göre kutsal sayılan ve 1 milyondan fazla Hintli'nin taptığı Ganj Nehri kirliliğe yenik düştü.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 15:30
Puan Ver : 1 Milyon İnsanın Taptığı Tanrıça Ganga'nın Nehri Ganj Kirliliğe Yenik Düştü(8/10)4

1 milyondan fazla Hintli'nin taptığı ve 400 milyon Hintlinin su kaynağı olan Ganj Nehri, endüstriyel atıklar ve kanalizasyonlardan akan lağım suları yüzünden kirliliğe yenik düştü. Hükümetin 10 yıllardır koruma çabalarına rağmen nehir ölüyor.

ZEHİRLİ BİR ÇAMUR HALİNE GELDİ

Himayalar'ın yükseklerinde kristal gibi billur bir renkte akmaya başlayan Ganj Nehri, gelişmekte olan şehirler ve endüstriyel merkezlerden geçerken kirlilik ve aşırı kullanım nedeniyle zehirli bir çamur haline geliyor.

GÖRÜNTÜ KORKUNÇ

2 bin 525 kilometre uzunluğundaki Ganj Nehri, endüstri şehri olan Kanpur'da akarken suları koyu kahverengiye dönüyor. Endüstriyel atıklar ve kanalizasyonlardan akan lağım suları, nehrin üzerinde yüzen bir köpük bulutu oluşturuyor. Bir başka yerde, deri tabakhanesinden insanlar kimyasal maddelere batırılmış bufalo derilerini nehirde temizliyor, nehir birden kırmızı renge dönüyor.

TEMİZLEME PLANI UYGULAMANIN ÇOK GERİSİNDE

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin hükümeti, daha fazla arıtma tesisi kurma ve 400'den fazla teri tabaklama tesisini nehirden uzağa taşıma sözü vermesine rağmen, 3 milyar dolarlık temizleme planı uygulamanın çok gerisinde ilerliyor. Ana şehirlerden nehre dökülen 4 bin 800 milyon litre kanalizasyon suyunun ancak dörtte birinden azına işlem yapılabiliyor.

HİNDULARIN KUTSAL NEHRİ

Ganj Nehri Hinduizim inancına göre kutsaldır. Hindular Nehri Tanrıça Ganga'nın kişileştirilmiş formu olarak kabul ederler ve bu nedenle insanlar Nehre taparlar. İnançlara göre belirli günlerde nehirde yıkanmak günahların affedilmesi ve tövbelerin kabul görmesini sağlar. Hinduizimdeki ölü yakma geleneği nedeni ile birçok insan Hindistan gibi büyük bir ülkede binlerce kilometre yol katederek yakınlarının küllerini bu nehre serper. Hindu inançlarına göre Nehrin suyuda kutsaldır ve insanlar için kurtuluş yoludur. İnanışa göre bu sudan bir yudum bile içmeden ölmek tamamlanmamış bir hayattır. Bunun ile birlikte ölüm döşeğinde bir hastaya son nefesinde nehrin suyundan içirmek cennete gitmesinin garantisidir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 1  Milyon  İnsanın  Taptığı  Tanrıça  Ganga  Nın  Nehri  Ganj  Kirliliğe  Yenik  
Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER