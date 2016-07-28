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1 milyar insan bu akıllı telefonu kullanıyor!

1 MİLYAR İNSAN BU AKILLI TELEFONU KULLANIYOR!

2007 yılının Haziran ayından bu güne kadar ürettiği mobil cihazlar ile fenomen olan firmanın önümüzdeki ay 1 milyarıncı akıllı telefonunu satması bekleniyor.

Tarih : 28 Temmuz 2016, 09:14
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Belki bazılarının hemen bu ünlü akıllı telefon firmasını anlamıştır. Anlamayanlar için hemen söyleyelim; Apple'ın önümüzdeki ay 1 milyarıncı iPhone'unu satması bekleniyor. Steve Jobs'un ilk iPhone akıllı telefonu tanıttığı gün bu kadar popüler bir üne kavuşacağını düşünüp düşünmediğini bilemeyiz, fakat gerçekler şunu gösteriyor ki Apple'ın yaklaşık 6 yıldır piyasada olan akıllı telefon markası iPhone git gide yükselen satışları ile kullanıcıların kalbin kazanmış durumda.



Geçtiğimiz gün içerisinde Wall Street analistlerinin yaptığı açıklamaya göre Apple önümüzdeki ay 1 milyarıncı iPhone akıllı telefonunu satacak. Apple tarafında ise şimdilik bir sessizlik hakim. Apple'ın bu önemli olayı bir kutlama ile paylaşıp paylaşmayacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. 1 milyarıncı akıllı telefon satışının Apple'ın Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 7 veya iPhone 6SE akıllı telefonunun gölgesinde kalması da mümkün. Gelen dedikodulara göre Apple yeni akıllı telefon tanıtımına odaklanmış durumda ve tüm çalışanları harıl harı bu tanıtım ve ardından gelecek satış organizasyonları için çabalıyor.








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