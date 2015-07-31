

1 milyar Android telefonu risk altında



Güvenlik araştırmacıları, Android sistemleri etkileyen önemli bir açık keşfetti. Açık, 1 milyardan fazla Android telefonu risk altına sokuyor.



Sorun, bir kullanıcıya video veya fotoğraf gönderilmesiyle ortaya çıkıyor ve işin korkuncu, alıcının hiçbir şey yapmasına gerek kalmıyor. Gönderi gerçekleştikten sonra kötü niyetli kullanıcılar eyleme geçebiliyorlar.



Araştırmacılar, bu açığın son derece tehlikeli olduğunun da altını çiziyorlar. Hacker'ların görüntü dosyaları içine ekledikleri zararlı yazılım, Android'in Stagefright servisini etkiliyor ve kullanıcının telefonu hacker'ların erişimine açılıyor. Stagefright servisine ulaşabilen hacker'lar, bu noktadan sonra kullanıcının telefonundaki tüm verilere ve uygulama bilgilerine ulaşabiliyor. Bu da kullanıcıların kredi kartı bilgilerinden, kişisel verilerine, telefonundaki fotoğraflara, özel bilgilere kadar tüm verilerin hacker'ların eline geçmesi anlamına geliyor.



Google halihazırda bu açığı kapamak için acil bir yama hazırladı ve yayınladı. Güvenlik uzmanları kullanıcıların bir an önce bu yamayı yüklemesini öneriyorlar.



Microsoft Windows 10'ları yüklemeye başladı



