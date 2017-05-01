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1 MAYIS KUTLAMALARI ÖNCESİ ANKARA GARI'NDA ANMA TÖRENİ


1 MAYIS KUTLAMALARI ÖNCESİ ANKARA GARI'NDA ANMA TÖRENİ
Tarih : 01 Mayıs 2017, 12:14
Puan Ver : 1 Mayıs Kutlamaları Öncesi Ankara Garı'nda Anma Töreni(8/10)6


Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015'te yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler, 1 Mayıs kutlamaları öncesi saldırının yaşandığı alana karanfiller bırakılarak anıldı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ankara Garı önünde anma töreni düzenlendi. Etkinliğe DİSK, KESK, TMMOB ile Ankara Garı önündeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların aileleri katıldı. Etkinliğe saygı duruşunda bulunulması ile başlayan grup, "10 Ekim'i unutma, unutturma" sloganları attı. Grup, yapılan basın açıklamasının ardından saldırının gerçekleştiği yere karanfil bırakarak Ankara Garı önünden ayrıldı.



 



kaynak:haberler








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