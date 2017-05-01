

Kimsenin alınmadığı Taksim civarına sadece HAK-İş alınarak Taksim anıtına çelenk bırakmasına ve basın açıklaması yapmasına izin verildi.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları güvenlik önlemleri kapsamında, Taksim Meydanı'nın etrafı demir bariyerlerle kapatıldı. Meydan ve kutlamaların yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı çevresindeki bazı sokak ve caddeler, trafiğe kapalı olacak. Güvenlik önlemleri çerçevesinde, kent genelinde 30 bin 101 emniyet mensubu görev yapıyor.







kaynak:milliyet