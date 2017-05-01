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1 MAYIS İÇİN İSTANBUL'DA 30 BİN POLİS GÖREV YAPACAK


1 MAYIS İÇİN İSTANBUL'DA 30 BİN POLİS GÖREV YAPACAK
Tarih : 01 Mayıs 2017, 09:35
Puan Ver : 1 Mayıs İçin İstanbul'da 30 Bin Polis Görev Yapacak(10/10)9


Kimsenin alınmadığı Taksim civarına sadece HAK-İş alınarak Taksim anıtına çelenk bırakmasına ve basın açıklaması yapmasına izin verildi.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları güvenlik önlemleri kapsamında, Taksim Meydanı'nın etrafı demir bariyerlerle kapatıldı. Meydan ve kutlamaların yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı çevresindeki bazı sokak ve caddeler, trafiğe kapalı olacak. Güvenlik önlemleri çerçevesinde, kent genelinde 30 bin 101 emniyet mensubu görev yapıyor.



 



kaynak:milliyet






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