

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, “1 Mayıs kutlamaları konusunda sendikalarla anlaştık. Taksim'e bir heyet gidecek. Miting ise Bakırköy pazar yerinde yapılacak” dedi.Karara ilişkin DİSK, KESK, TMMOB ve TTB' açıklama yaptı.







SENDİKALAR TOPLANTI YAPTI







DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Bakırköy'de kutlama kararı aldı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı, KESK Genel Başkanı Lami özgen ve TTB İkinci Başkanı Raşit Tükel'in de bulunduğu meslek örgütleri heyeti 1 Mayıs kutlamasıyla ilgili İstanbul Valisi Vasip Şahin ile ikinci bir görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmenin ardından emek ve meslek örgütleri, siyasi partiler ve kitle örgütü temsilcileri akşam saatlerinde toplantı yaptı. Toplantıda 1 Mayıs için Bakırköy Pazar Alanı'na başvuru yapma konusunda karar alındı.







DİSK BAŞKANI KANİ BEKO 1 MAYIS KARARINI AÇIKLADI







Karara ilişkin DİSK, KESK, TMMOB ve TTB' açıklama yaptı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, İstanbul Taksim'de düzenlemek istedikleri 1 Mayıs kutlamalarına dair taleplerinin İstanbul Valiliği'nce reddedildiğini ifade ederek, "Bu koşullar altında işçilerin, emekçilerin tüm ezilenlerin taleplerini güçlü bir biçimde haykırdığımız 1 Mayıs kutlamalarını, güvenli bir biçimde yapmayı öncelikli bir görev olarak benimseyen 4 emek ve meslek örgütü olarak, bu yıla mahsus olmak üzere 1 Mayıs kutlamalarını İstanbul'da Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirmeye karar verdik" dedi.