1 Mayıs ve hafta sonu tatili birleşti, güzel havaları ve uygun fiyatları değerlendiren vatandaşlar soluğu sahil bölgelerinde aldı. Kimi yerlerde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. Turizmciler bayram yaptı



Hafta sonu tatilinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birleşmesi, tatilcinin de turizmcinin de yüzünü güldürdü. Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ile 3 günlük tatili fırsat bilen vatandaş kendini yollara vurdu. Turizm tesislerinin makul fiyatlarının da etkisi ile kimi bölgelerde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. Yaz sezonu açılmadan, 1 Mayıs ile turizm sektöründe bayram havası yaşandı.







kaynak:milliyet