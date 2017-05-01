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1 mayıs bayramı! doluluk yüzde 100'e ulaştı

1 MAYIS BAYRAMI! DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI

1 Mayıs ve hafta sonu tatili birleşti, güzel havaları ve uygun fiyatları değerlendiren vatandaşlar soluğu sahil bölgelerinde aldı. Kimi yerlerde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. Turizmciler bayram yaptı

Tarih : 01 Mayıs 2017, 12:11
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Hafta sonu tatilinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birleşmesi, tatilcinin de turizmcinin de yüzünü güldürdü. Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ile 3 günlük tatili fırsat bilen vatandaş kendini yollara vurdu. Turizm tesislerinin makul fiyatlarının da etkisi ile kimi bölgelerde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. Yaz sezonu açılmadan, 1 Mayıs ile turizm sektöründe bayram havası yaşandı.



 



kaynak:milliyet








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