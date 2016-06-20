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1 lira kavgası cinayetle bitti

1 LİRA KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ

İstanbul'da cami tuvaletinde 1 lira tartışması cinayetle sonuçlandı. Tuvaleti işleten 2 çocuk babası Fırat Karavil, silahla vurularak öldürüldü.

Tarih : 20 Haziran 2016, 14:41
Puan Ver : 1 Lira Kavgası Cinayetle Bitti(10/10)10


Maslak'taki Üçyol Camii'ne ait tuvaleti işleten Fırat Karavil, tuvaleti kullanan S.İ.'den 1 liralık ücreti istedi. Zanlı yanında bozuk para olmadığını söyledi.



Karavil, geçimini bu şekilde sağladığını belirterek S.İ.'den ücreti bir kez daha talep etti. İkili arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın ardından zanlı, Fırat Karavil'e 200 lira verdi, parayı bozamayacağını söyleyen Karavil, S.İ.'ye tepki gösterip iddiaya göre küfretti.



Bunun üzerine zanlı, tuvaleti işleten Fırat Karavil'i silahla vurdu. Karavil, olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı S.İ. ve kardeşi gözaltına alındı.








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