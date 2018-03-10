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1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı! İşte Taksim'deki dehşet anları

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI! İŞTE TAKSİM'DEKİ DEHŞET ANLARI

Taksim'de iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kameralara yansıdı. Görüntülerde kavganın ortasında bebek arabasıyla kalan kadın panikle kaçışıyor.

Tarih : 10 Mart 2018, 08:20
Puan Ver : 1 Kişi Öldü, 4 Kişi Yaralandı! İşte Taksim'deki Dehşet Anları(7/10)3

Taksim'de iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

OTEL SAHİBİNİN OĞLU ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazancı Yokuşu'nda bu akşam iki grup arasında bir otelin önünde iddiaya göre alacak, verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada otel sahibinin oğlu Tarık Durucan hayatını kaybederken, iki gruptan Engin D., Yavuz K., Ramazan K., İdris K., hafif yarandı.

O ANLAR KAMERADA

Silah sesleri nedeniyle meydanda büyük panik yaşandığı kavga, yokuşta bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BEBEĞİYLE KAVGANIN ARASINDA KALDI

Görüntülerde, kavganın başlamasıyla iş yerinin önünde bulunan kalabalık panikle, içeriye kaçıyor. Aralarında bebek arabasıyla sokakta olan bir kadının da olduğu bir grup, panikle kaçışıyor.

ATEŞ EDEREK MEYDANA KAÇTILAR

Kavgaya karışan gruptakiler meydana doğru uzaklaşırken, içlerinden birisi geriye dönerek elindeki silahla ateş ediyor. Daha sonra olay yerine sevk edilen polisler zırhlı araçla sokağa giriyor. Özel Harekat polisleri kavgaya karışan gruptakilerin peşine düşüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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