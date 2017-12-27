1 KİLO YÜZÜNDEN HOCAYLA PAPAZ OLDU
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın kilo vermesini istediği Ozan Tufan, 1 kilo daha veremeyince formayı kaybetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü, Konyaspor maçı sonrası kadroda uzun süredir forma şansı vermediği Ozan Tufan ile ilgili "Bir takım şeyleri bir araya getirerek, bir takım kararlar veriliyor. Ozan bir anlamda bizim iç meselemiz. Tabii ki söyleyeceğimiz şeyler var ama her şeyin de açıklanması gerekmiyor" ifadelerini kullanmıştı. Kocaman'ın açıklamaların sırrı ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcının sezon başında kilo sorunu yaşayan oyuncusuna bu konuda bir hedef belirlediği ortaya çıktı. Ancak genç oyuncu, hocasınının istediği kiloya bir türlü gelemeyince gözden düştü.
YAĞDA HEDEFE ULAŞAMADI
Akşam'ın haberine göre; Ozan, sezona 90.5 kilo ile başladı. Yaptığı özel antrenmanlara 86'ya kadar düşmeyi başardı. Başarılı teknik adam oyuncusunun 85'in altına inmesini hedef koydu. 22 yaşındaki oyuncu bu hedefi bir türlü gerçekleştiremedi. Kocaman, sezon başında gözdesi olan Ozan Tufan'ı bu nedenle kulübeye çekti. Ozan'ın sezon başındaki yağ oranı ise 10'du. Genç oyuncu yağ oranını 8.7'ye kadar düşürdü. Ancak İdeal bir sporcuda bu rakamın 6-8 arasında olması gerekiyor. Ozan bu hedefe de bir türlü ulaşamadı.
SORUN YARATIYOR
Ozan Tufan, sezon başında 4 kiloluk ağırlık yeleğiyle çalışmak zorunda kalmıştı. Genç oyuncunun antrenmanlarda rahat davranması da Kocaman'ın verdiği kararda etkili oldu. 22 yaşındaki orta saha oyuncu bu davranışlarına devam etmesi durumunda ise devre arasında takımdan gönderilebilir. Ozan Tufan ile ilgili son kararı Teknik Direktör Aykut Kocaman verecek.
DEPORTİVO'NUN YÖRÜNGESİNDE
Marca gazetesi, F.Bahçe'de gözden düşen Ozan Tufan'ın La Liga ekiplerinden Deportivo'nun yörüngesinde olduğunu iddia etti. Milli futbolcunun, kısa bir süre önce İspanyolca öğrenmek için ders aldığı biliniyor. 22 yaşındaki oyuncunun, kulübü Fenerbahçe ile 2020 Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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