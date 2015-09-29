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1 kasım'da o iller hedefte

1 KASIM'DA O İLLER HEDEFTE

AK Parti, 800 ile 10 bin arasında değişen oy farklarıyla 19 ilde kıl payı birer vekillik kaçırdı. MHP ve HDP ise 8 ilde birer vekilliği rakiplerine kaptırdı. Yüzde 25 oyla ikinci parti olan CHP ise üç ilde kıl payı birer vekillik kaçırdı

Tarih : 29 Eylül 2015, 09:51
Puan Ver : 1 Kasım'da O İller Hedefte(7/10)9


7 Haziran seçiminde partilerin büyük rekabet yaşadığı ve sonuca doğrudan etki eden iller 1 Kasım'da hedef oldu. Ak Parti, 800 ile 10 bin arasında değişen oy farklarıyla 19 ilde kıl payı birer vekillik kaçırdı. AK Parti, bu illerden 19 vekil daha çıkarsaydı, güvenoyu rakamı olan 276'yı bir geçerek 277 milletvekili ile tek başına hükümet kurma şansını yakalayacaktı. MHP ve HDP ise 8 ilde birer vekilliği rakiplerine kaptırdı. Yüzde 25 oyla ikinci parti olan CHP ise üç ilde kıl payı birer vekillik kaçırdı.








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