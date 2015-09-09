

7 Haziran'da ilk kez genel seçimlere katılan ancak beklediğini bulamayan Anadolu Partisi 1 Kasım seçimlerine katılmayacağını açıkladı.







Anadolu Partisi Genel Başkan Emine Ülker Tarhan, partisinin aldığı kararı şu açıklama ile duyurdu:







Bir seçim ne için yapılır? Daha iyi bir yönetim için, “geçici” bir iktidarın toplumun onayını alanlara devredilmesi için. 1 Kasım'da yapılacağı ilan edilen seçimin ise birinin “mutlak” iktidarı için kurgulandığı kuşkusuzdur. Bu seçim bildiğimiz türden seçim olmayacak. Bu seçim savaşı da göze almış bir kara gidişin dörtlü ortaklığı ile oynanan bir Oyun ve kandırılansa tüm Türkiye olacak. Ve böyle bir seçimi tasarlamak için yapılanları yok saymak bizi ideallerimizden uzaklaştıracaktır. Biz bu tasarım sürecini yok sayamıyoruz.



