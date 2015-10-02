

Avrupa kaynaklı bir sitede AK Parti'ye yüzde 38-40.5 arasında 2.25, yüzde 40.6- 42.9 arasında 2.60 oranı veriliyor.







Habertürk gazetesinin haberine göre Uluslararası bahis siteleri, 1 Kasım'da Türkiye'de gerçekleştirilecek Milletvekili Genel Seçimi için “seçim bahisleri” açtı.







AK PARTİ BAHİS ORANLARI







“Türkiye Genel Seçimi” adı altındaki bahislerde lider fotoğraflarıyla birlikte AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin alabileceği oy oranlarıyla ilgili yüzde aralıkları yer alıyor. Avrupa kaynaklı bir sitede AK Parti'ye yüzde 38-40.5 arasında 2.25, yüzde 40.6- 42.9 arasında 2.60 oranı veriliyor.







CHP VE MHP BAHİS ORANLARI







CHP'ye yüzde 26.6-28.9 aralığında 2.10, yüzde 24-26.6 aralığında ise 2.75 bahis oranı açılan site, HDP'ye yüzde 13 ile 13.9 arasında 1.80, MHP'ye yüzde 16.6 ile 17.9 arasındaki oy oranı tahmini için 2.20 bahis oranı açmış.







HDP'NİN YÜZDE 12'NİN ALTI İÇİN YÜKSEK BAHİS ORANI







Seçime katılım oranlarına ilişkin ise yüzde 82 ile 84.9 arasında açılan bahiste, kullanıcılara 1.90 oranı veriliyor. Bahis sitesi 1 Kasım seçimlerinde HDP'nin oy oranının yüzde 12'nin altında kalmasına “10”la en yüksek bahis oranını vermiş.







Bahis sitelerinde 1 Kasım'da Türkiye'de gerçekleştirilecek genel seçimlerin dışında 2016'da ABD ve İngiltere bahisleri de yer alıyor. ABD'de yapılacak seçimlerle ilgili ABD Başkanı Barack Obama'nın partisi olan Demokratlar 1.65'lik bahis oranıyla favori gösteriliyor. İngiltere'de bir sonraki kralın kim olacağıyla ilgili bahiste ise 1.20'lik oranla Prens Charles favori olarak görülüyor.