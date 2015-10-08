

Yurt dışında yaşayan seçmenler için Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Dereköy sınır kapılarına sandıklar yerleştirildi.







Geçiş yoğunluğu göz önünde bulundurularak Pazarkule Sınır Kapısı'na sandık konulmadı.











Oy verme işleminin başladığı andan itibaren henüz oy kullanılmadı. Yetkililer, yaz sezonunun sona ermesi ve gurbetçi dönüşlerinin azalması nedeniyle yoğun bir oy kullanma işleminin gerçekleşmesini beklemediklerini ifade etti.







Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların gümrük kapılarında oy verme işlemi, 1 Kasım Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.