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1 KASIM SEÇİMLERİ İÇİN OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI


1 KASIM SEÇİMLERİ İÇİN OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI
Tarih : 08 Ekim 2015, 11:02
Puan Ver : 1 Kasım Seçimleri İçin Oy Kullanma İşlemi Başladı(0/10)


Yurt dışında yaşayan seçmenler için Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Dereköy sınır kapılarına sandıklar yerleştirildi.



Geçiş yoğunluğu göz önünde bulundurularak Pazarkule Sınır Kapısı'na sandık konulmadı.





Oy verme işleminin başladığı andan itibaren henüz oy kullanılmadı. Yetkililer, yaz sezonunun sona ermesi ve gurbetçi dönüşlerinin azalması nedeniyle yoğun bir oy kullanma işleminin gerçekleşmesini beklemediklerini ifade etti.



Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların gümrük kapılarında oy verme işlemi, 1 Kasım Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.








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