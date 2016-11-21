

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini, piyasa değeri yaklaşık 70 milyon TL olan uyuşturucu madde ve kaçak sigaranın ele geçirildiğini açıkladı.







İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 14-21 Kasım 2016 tarihleri arasında ülke genelinde yürütülen operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. Operasyonlarda, 15'i ölü, 3'ü yaralı, 4'ü sağ, 3'ü teslim olmak üzere toplam 25 teröristin etkisiz hale getirildiği, ayrıca hava unsurlarınca (uçak, İHA ve İKU ile) yapılan operasyonlarda da 16 teröristin etkisiz hale getirildi bildirildi.







kaynak:habertürk