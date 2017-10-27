Beşiktaş'la yıllık 4,3 milyon euroya anlaşan Negredo, henüz 1 gol bile atamadı. Siyah-beyazlılar, İspanyol golcüyü devre arasında satmayı planlıyor.

Sezon başında 35 gol hedefi koymasına rağmen henüz ağları havalandıramayan Negredo, devre arasında Beşiktaş'tan ayrılabilir. Kartal'ın planı, İspanyol yıldızı Çin'e göndermek.

Yıllık garanti ücreti 4 milyon 350 bin euro olan Negredo için menajerlere yetki verileceği ve "Teklif getirin" denileceği öğrenildi.

2,5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

Siyah-Beyazlı kulüp, bonservisine 2,5 milyon euro vermesine rağmen Negredo'nun yüksek maaşı maliyetinden kurtulmak için oyuncuyu bedelsiz gönderebilir.

Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada