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1 gol bile atamayan Negredo'nun maaşı yok artık dedirtti

1 GOL BİLE ATAMAYAN NEGREDO'NUN MAAŞI YOK ARTIK DEDİRTTİ

Beşiktaş'la yıllık 4,3 milyon euroya anlaşan Negredo, henüz 1 gol bile atamadı. Siyah-beyazlılar, İspanyol golcüyü devre arasında satmayı planlıyor.

Tarih : 27 Ekim 2017, 09:30
Puan Ver : 1 Gol Bile Atamayan Negredo'nun Maaşı Yok Artık Dedirtti(9/10)5

Sezon başında 35 gol hedefi koymasına rağmen henüz ağları havalandıramayan Negredo, devre arasında Beşiktaş'tan ayrılabilir. Kartal'ın planı, İspanyol yıldızı Çin'e göndermek.

Yıllık garanti ücreti 4 milyon 350 bin euro olan Negredo için menajerlere yetki verileceği ve "Teklif getirin" denileceği öğrenildi.

2,5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

Siyah-Beyazlı kulüp, bonservisine 2,5 milyon euro vermesine rağmen Negredo'nun yüksek maaşı maliyetinden kurtulmak için oyuncuyu bedelsiz gönderebilir.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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