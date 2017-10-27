1 GOL BİLE ATAMAYAN NEGREDO'NUN MAAŞI YOK ARTIK DEDİRTTİ
Beşiktaş'la yıllık 4,3 milyon euroya anlaşan Negredo, henüz 1 gol bile atamadı. Siyah-beyazlılar, İspanyol golcüyü devre arasında satmayı planlıyor.
Sezon başında 35 gol hedefi koymasına rağmen henüz ağları havalandıramayan Negredo, devre arasında Beşiktaş'tan ayrılabilir. Kartal'ın planı, İspanyol yıldızı Çin'e göndermek.
Yıllık garanti ücreti 4 milyon 350 bin euro olan Negredo için menajerlere yetki verileceği ve "Teklif getirin" denileceği öğrenildi.
2,5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ
Siyah-Beyazlı kulüp, bonservisine 2,5 milyon euro vermesine rağmen Negredo'nun yüksek maaşı maliyetinden kurtulmak için oyuncuyu bedelsiz gönderebilir.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar