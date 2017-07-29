Diplomatik Problem Beşiktaş'ı Vurdu
Rafet El Roman'ın Kızları Kocaman Oldu
1 Gamze 100 Tl, Kaportacılar Eylüle Sıra Veriyor! Hasar 5-10 Bin Tl'ye Çıkıyor
İstanbul'u 20 Dakika Vuran Dolunun Faturası Çok Ağır: 1.2 Milyar Tl!
Acun'un İhya Ettiği İsim Nursel Ergin, Evli İş Adamı Murat Akyer İle Nişanlandı
Yeni Taslak Hazır! Uçağı Rötar Yapana 300 Euro
Aleyna Tilki'nin Yeni Klibi Çalıntı Çıktı
Ankara'nın Firari Uyuşturucu Baronu Alışveriş Merkezinde Yakalandı
Deaş Davasında 39 Kişi Tahliye Edildi, Duruşmaya Canlı Bomba'ya Rahmet Sözleri Damga Vurdu
Trump, Beyaz Saray Genel Sekreteri Olarak John Kelly'yi Atadı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu Nobel'e Aday Gösterildi
Devlet Bahçeli: 1 Ekim'den Sonra Gereğini Yapacağız
Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
Trafik Kazasında Öldü Denildi, 20 Yıl Sonra Darp Edilerek Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
Charlie Gard Bebek, Yaşam Destek Ünitesinden Çıkarıldıktan Sonra Hayatını Kaybetti
15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
Erkek Milli Hentbol Takımı, Rusya'yı Yenerek Şampiyon Oldu
İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
Cumhuriyet Gazetesi Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı

1 GAMZE 100 TL, KAPORTACILAR EYLÜLE SIRA VERİYOR! HASAR 5-10 BİN TL'YE ÇIKIYOR


1 Gamze 100 TL, Kaportacılar Eylüle Sıra Veriyor! Hasar 5-10 Bin TL'ye Çıkıyor
Tarih : 29 Temmuz 2017, 09:40
Puan Ver : 1 Gamze 100 Tl, Kaportacılar Eylüle Sıra Veriyor! Hasar 5-10 Bin Tl'ye Çıkıyor(7/10)3

İstanbul'da hayatı felç eden dolu yağışında en büyük hasarı trafikteki araçlar görürken, tamirciler, dolunun oluşturduğu her bir 'gamze'nin 100 TL'ye düzeltildiğini söylüyor. Bazı otomobillerdeki gamze masrafının ise 5-10 bin lirayı bulduğu belirtildi

OTO SANAYİDE "GAMZE" SIRASI

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre; İstanbul'da önceki akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı ve kuvvetli fırtına yüzlerce araçta maddi hasara yol açtı. Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinin çarpması sonucu camları kırılan ve kaportasında 'gamze' (göçme) oluşan otomobiller, Oto Sanayi'de tamir için sıraya girdi. Araçlarını tamir ettirmeye çalışan sürücüler ise en erken eylül ayına randevu alabiliyor.

BAZI ARAÇLARDA MASRAF 5-10 BİN TL'Yİ BULUYOR

Tamirciler, dolunun oluşturduğu her bir 'gamze'nin 100 TL'ye düzeltildiğini belirtirken, bazı otomobillerdeki gamze masrafının 5-10 bin lirayı bulduğu ifade edildi. Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinden camları kırılan ve kaportalarında göçükler (gamze) oluşan araç sahipleri ilk iş olarak Maslak'taki Atatürk Oto Sanayii'ne koşarken, oto kaportacılarının ve camcıların önünde sıraya giren vatandaşlar araçlarını tamir ettirmek için gün almaya çalıştı. Özellikle de camları kırılan araç sahipleri cam bulma konusunda sıkıntı yaşıyor.

USTALAR YETİŞEMİYOR! SANİYEDE ADIM ATACAK YER YOK

Oto tamircileri, tamir için gelen hasarlı araçlara müdahale etmekte güçlük çekince, kayıt oluşturarak gün vermeye başladı. İlk olarak acil müdahale gerektiren araçları kabul eden tamirciler, diğer kaporta hasarları için ise eylül ayına randevu vermeye başladı.

1 AY SONRAYA GÜN ALABİLDİ

Eşinin kullandığı lüks araçla Kadıköy'de dolu yağmuruna yakalanan Can Özkan da, kaporta hasarı için en erken 1 ay sonraya gün alabildiğini söyledi. Dolu yağışı başlar başlamaz hemen benzinciye sığındıklarını anlatan Özkan, bununla atlattıkları için şanslı olduklarını söyledi.

5-10 BİN LİRA ALTINDA HASAR YOK

Dolunun otomobillerde oluşturduğu hasarın maliyeti de oldukça yüksek. Her bir gamze için ödenecek miktar 100 TL. Bazı otomobillerdeki hasarın ortaya çıkan tamir masrafları da dudak uçuklattı.

Oto tamircisi Burak Özkan, gelen araçlara yetişemediklerini belirterek; "Sigorta işi yapanların işi gerçekten çok zor. Bize gelen araçlara en az 1 ay sonrasına gün veriyoruz. Her bir gamzenin düzeltilme maliyeti 100 TL. Bazı araçlarda çok fazla gamze var. Masraflar ise ortalama 5-10 bin TL civarında. Kaskosu olanlar sigorta şirketlerine ulaşarak bize geliyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 1  Gamze  100  Tl  Kaportacılar  Eylüle  Sıra  Veriyor  Hasar  5-10  Bin  
Tl  Ye  Çıkıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER