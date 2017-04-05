Büyükşehirlerin en büyük sorunu olan otoparklara Japonya modeli geliyor. Yeni dönemde otoparklara iki katlı, maliyeti 2 bin 500-15 bin euro arasında mekanik sistem yerleştirilecek. Daire başına bir otopark yapılacak







Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 milyonu aşarken, hükümet de artan araç sorununa çözüm bulmak için otopark sisteminde köklü değişiklikler için kolları sıvadı. Bu kapsamda otoparklarla ilgili düzenleme sil baştan yapılandırılacak. Konutlarda daha önce 3 daireye 1 otopark alanı emsal harici sayılırken, şimdi daire başına bir otopark yeri yapılabilecek.







Ayrıca yeni yapılacak binalara mekanik sistem alternatifi de getirilecek. İki katlı mekanik sistemlerin üretimine Bursa'da başlanırken, sistemin maliyeti kalitesine göre 2 bin 500 euro ile 15 bin euro arasında değişiyor. Türkiye'de yaşanan otopark sorununun çözümü maksadıyla geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Yasin Kalem başkanlığında bir heyet Japonya'ya gitti. Japonya'nın Tokyo kentine düzenlenen teknik ziyarette, yeni nesil otopark uygulamaları hakkında hem brifing alındı hem de saha incelemesi yapıldı. Bu kapsamda Türkiye'deki "Otopark Yönetmeliği Revizyonu" çalışmalarının da yeniden şekillendirilmesi kararlaştırıldı.







kaynak:ahaber