Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo'nun abisi Cesar Negredo teknik direktör oldu. Kardeşi siyah-beyazlı forma altında gollerini sıralamaya başlayan Cesar, ülkesinin köklü kulüplerinden Recreativo Huelva'nın başına geçti.

128 yıllık bir kulüp olan mavi-beyazlılarda Angel Lopez ile yolların ayrılmasının ardından, Beşiktaşlı futbolcunun abisiyle anlaşıldı. Endülüs ekibi son dönemde finansal sıkıntılarla gündeme gelirken, en son 1 euroluk sembolik bedel karşılığında satılarak el değiştirmişti.

YAZ AYLARINDA 2. ADAMDI

Alvaro Negredo gibi eski bir futbolcu olan Cesar Negredo, kardeşi kadar parlak bir kariyere sahip olamadı. Real Madrid, Manchester City, Valencia gibi ekiplerin formasını giyen Alvaro'ya göre daha alt kademelerde futbol oynadı. Recreativo'ya sezon başında ikinci antrenör olarak katılan Cesar Negredo, Lopez'in ayrılmasının ardından 1. teknik adam oldu. İspanya 3. Liginde kümede kalma mücadelesi veren Huelva, düşme hattının üç sıra üstünde 13. sırada bulunuyor.

Kaynak: haberinburada