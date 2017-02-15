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1 Dolarlık Düğünle Evlenen Çifte Telli Duvaklı Düğün!
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1 dolarlık düğünle evlenen çifte telli duvaklı düğün!

1 DOLARLIK DÜĞÜNLE EVLENEN ÇİFTE TELLİ DUVAKLI DÜĞÜN!

Kenya'da düğün masraflarını karşılayacak paraları olmadığı için 1 dolar harcayarak evlenen çift, hayırseverlerin yardımı sayesinde telli duvaklı bir düğünle ikinci kez dünyaevine girdi

Tarih : 15 Şubat 2017, 15:35
Puan Ver : 1 Dolarlık Düğünle Evlenen Çifte Telli Duvaklı Düğün!(5/10)3


Kenya'da hayırseverler, geçen ay düğün masraflarını karşılayacak paraları olmadığı için sadece 1 dolar harcayarak evlenen internet fenomeni genç çifte telli duvaklı düğün yaptı.



BBC'nin haberine göre, Wilson ve Ann Mutura çifti, kendileri için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenlenen lüks düğünle ikinci kez dünya evine girdi.



Bu kez gelinlik ve damatlık giyen Mutura çifti, 1 dolarlık çelik alyanslarını da yenileriyle değiştirdi.



Başkent Nairobi'deki lüks bir salonda yapılan ikinci düğünün 35 bin dolara mal olduğu tahmin ediliyor.



Ancak lüks düğün, Kenyalı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, organizatörlere çifte maddi destek sağlamak yerine neden düğün için bu kadar çok para harcadıklarını sordu.


 



kaynak:habertürk








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