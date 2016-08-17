

Kökeni Kafkaslar'dan gelen kefir birçok hastalığa şifa oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyna Uysal, mayalanmış (fermente) bir süt içeceği olan kefirin yararlarının saymakla bitmediğini belirterek, özellikle kanser hastalarına günde 1 bardak kefir tüketmelerini öneriyor. Kefirin kan kolesterolü, laktoz intoleransi, kanser, diyabet, bağışıklık, sindirim sistemi hastalıkları ve bağırsak mikroflorası anemileri gibi birçok rahatsızlık üzerine olumlu etkisi olduğunu belirten Uysal, 'gençlik iksiri' olarak bilinen bu içeceğin evde yapım tarifini veriyor:







EVDE KENDİNİZ YAPABİLİRSİNİZ



"1 kilo süte ceviz büyüklüğünde kefir mayası yeterlidir. Kefir yapmak için ılık sütünüzü cam kavanoza alın. İçerisine kefir mayasını ilave edip 24 saate yakın bekletin. Kefir mayalandıktan sonra yoğurt kıvamına geliyor. Mayalandıktan sonra plastik süzgeç yardımı ile süzdüğünüzde hem kefir mayanız hazır oluyor hem de kefir içilecek kıvama gelmiş bulunuyor. Kefir yaparken dikkat etmemiz gereken en iyi nokta metal hiçbir ürünü değdirmemek olmalıdır. Çünkü yararlı maddelerin kaybolmasına neden olabilir."