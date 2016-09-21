

Gaziantep'te ailesi tarafından Kurban Bayramı'ndan önce hakkında kayıp ilanı verilen 32 yaşındaki Talip Tekin elektrik trafosunda ölü bulundu.







KAPIYI AÇTIKLARINCA CESETLE KARŞILAŞTILAR







Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi Yeşilvadi kavşağında bulunan trafoya bakım için gelen yetkililer, kilitli olan kapıyı açtıklarında bir erkek cesedi ile karşılaştı. Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 32 yaşındaki Talip Tekin'e ait olduğu belirlendi.