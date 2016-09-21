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1 aydır kayıp olan kişi, trafoda ölü bulundu

1 AYDIR KAYIP OLAN KİŞİ, TRAFODA ÖLÜ BULUNDU

Gaziantep'te ailesi tarafından hakkında kayıp ilanı verilen 32 yaşındaki Talip Tekin elektrik trafosunda ölü bulundu. Tekin'in arka cebinde bulunan kurbacık tabir edilen anahtar dikkat çekti.

Tarih : 21 Eylül 2016, 14:55
Puan Ver : 1 Aydır Kayıp Olan Kişi, Trafoda Ölü Bulundu(0/10)


Gaziantep'te ailesi tarafından Kurban Bayramı'ndan önce hakkında kayıp ilanı verilen 32 yaşındaki Talip Tekin elektrik trafosunda ölü bulundu.



KAPIYI AÇTIKLARINCA CESETLE KARŞILAŞTILAR



Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi Yeşilvadi kavşağında bulunan trafoya bakım için gelen yetkililer, kilitli olan kapıyı açtıklarında bir erkek cesedi ile karşılaştı. Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 32 yaşındaki Talip Tekin'e ait olduğu belirlendi.








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