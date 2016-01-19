O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

1 aydır kayıp 2 çocuk babası escort sitesinde bulundu

1 AYDIR KAYIP 2 ÇOCUK BABASI ESCORT SİTESİNDE BULUNDU

Hayatını travesti olarak sürdürmek istediği için ailesini terk ettiği ortaya çıkan muhasebeci, “Bu benim seçimim” dedi.

Tarih : 19 Ocak 2016, 09:12
Puan Ver : 1 Aydır Kayıp 2 Çocuk Babası Escort Sitesinde Bulundu(10/10)9


Hayatını travesti olarak sürdürmek istediği için ailesini terk ettiği ortaya çıkan muhasebeci, “Bu benim seçimim” dedi. 28 yaşındaki A.İ. bir süre önce polise başvurarak, kocası N.İ.'nin günlerdir eve gelmediğini, kendisine ulaşamadıklarını söyledi. Genç kadın, “İki çocuğum var. Kocamın hayatından endişe etmeye başladık” dedi.

 

Polis, N.İ.'nin, muhasebeci olarak çalıştığı özel şirketteki işine de gitmediğini ve cep telefonuna başka bir hat takıldığını belirledi. Telefon numarası ise, bir internet sitesinde ‘eskort' ilanları arasında yer alan Arzu isimli travestinin irtibat numarası çıktı. Polis, internet sitesindeki fotoğraflarında yüzü görünmeyen Arzu isimli kişiyle, müşteriymiş gibi irtibata geçti. Ve gerçek ortaya çıktı. Arzu adlı travestinin, kayıp N.İ. olduğu görüldü. İfadesi alınan N.İ. travesti olarak yaşamını sürdürmeye karar verdiğini söyleyerek, “Benim seçimim. Ben böyleyim. Çevremdekilerin beni böyle kabul etmesi lazım” dedi.








Etiketler: 1  Aydır  Kayıp  2  Çocuk  Babası  Escort  Sitesinde  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER