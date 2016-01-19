

Hayatını travesti olarak sürdürmek istediği için ailesini terk ettiği ortaya çıkan muhasebeci, “Bu benim seçimim” dedi. 28 yaşındaki A.İ. bir süre önce polise başvurarak, kocası N.İ.'nin günlerdir eve gelmediğini, kendisine ulaşamadıklarını söyledi. Genç kadın, “İki çocuğum var. Kocamın hayatından endişe etmeye başladık” dedi.







Polis, N.İ.'nin, muhasebeci olarak çalıştığı özel şirketteki işine de gitmediğini ve cep telefonuna başka bir hat takıldığını belirledi. Telefon numarası ise, bir internet sitesinde ‘eskort' ilanları arasında yer alan Arzu isimli travestinin irtibat numarası çıktı. Polis, internet sitesindeki fotoğraflarında yüzü görünmeyen Arzu isimli kişiyle, müşteriymiş gibi irtibata geçti. Ve gerçek ortaya çıktı. Arzu adlı travestinin, kayıp N.İ. olduğu görüldü. İfadesi alınan N.İ. travesti olarak yaşamını sürdürmeye karar verdiğini söyleyerek, “Benim seçimim. Ben böyleyim. Çevremdekilerin beni böyle kabul etmesi lazım” dedi.