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1 askerin şehit olduğu saldırıda 2,5 ton patlayıcı kullanılmış

1 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIDA 2,5 TON PATLAYICI KULLANILMIŞ

Mardin'in Derik ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçeleri arasında, İpekyolu üzerinde bulunan Üçyol Jandarma Karakol Komutanlığı'na gece saat 01.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırıdı düzenlendi.

Tarih : 04 Mayıs 2016, 11:28
Puan Ver : 1 Askerin Şehit Olduğu Saldırıda 2,5 Ton Patlayıcı Kullanılmış(6/10)7


Mardin'in Derik ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçeleri arasında, İpekyolu üzerinde bulunan Üçyol Jandarma Karakol Komutanlığı'na gece saat 01.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırıdı düzenlendi.

İki giriş kapısı bulunan karakola saldırının Derik-Mazıdağı ilçeleri tarafındaki kapısında gerçekleştiği öğrenildi. Karakolun çevre duvarının önüne teröristler aracı bırakıp hızla uzaklaşırken, karakol bahçesindeki nöbetçi kulübesinde bulunan Jandarma Uzman Çavuş Numan Öksüz bu durumu fark edip kontrol etmeye giderken, bombalı araç uzaktan kumanda ile infilak ettirildi.



Patlamada, Kahramanmaraşlı Jandarma Uzman Çavuş Numan Öksüz şehit olurken, 1'i ağır 9 asker ile 2 sivil yaralandı. Patlamanın şiddetiyle karakolda büyük hasar meydana gelirken, yakın köylerdeki bazı evlerin camları kırıldı. Patlama sesi 30 kilometre uzaklıktaki Kızıltepe ilçesinde de duyuldu.








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